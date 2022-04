Tem apenas 19 anos e já é um sucesso no mundo da música. Quem é Olivia Rodrigo?

Com apenas 19 anos, a americana Olivia Isabel Rodrigo é já um fenómeno mundial. A cantora, compositora e atriz nasceu a 20 de fevereiro de 2003, na Califórnia, e entrou para o mundo do espetáculo através da representação. Durante a adolescência fez parte do elenco da série juvenil High School Musical: The Musical: The Series, emitida no Disney+, mas também com apenas 9 anos começou a ter aulas de piano em casa e a compor originais.