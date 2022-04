Will Smith proibido de participar nos Óscares durante 10 anos

A direção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que Will Smith está proibido de ir às galas nos próximos 10 anos. A sanção surge depois da chapada que o ator deu a Chris Rock, no dia da cerimónia dos Óscares.



Will Smith já se tinha manifestado antes da audiência disciplinar, dizendo que aceitaria todas as consequências. O ator renunciou entretanto à Academia e abdicou dos seus direitos de voto.