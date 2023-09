Sarah Jessica Parker adotou um gato. Saiba que celebridades ficaram com animais de estimação da ficção

Algumas das celebridades não conseguiram dizer simplesmente adeus aos animais de estimação com quem contracenaram. Como tal, há quem opte por levar gatos, "lobos", tartarugas, ou cavalos para casa. É o caso da atriz Sarah Jessica Parker, protagonista de Just Like That (sequela de O Sexo e a Cidade) e que anunciou que tinha adotado a gata, que a sua personagem também adota na segunda temporada da série. Mas esta é apenas a última estrela dos ecrãs que não se conseguiu separar dos amigos de quatro patas do ecrã.