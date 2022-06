O casamento mais insólito da realeza europeia

A princesa Marta Luísa, filha dos reis da Noruega, vai casar-se com um guru espiritual norte-americano que acredita ter sido um rei em vidas passadas.

Já é oficial. A princesa Marta Luísa da Noruega, de 50 anos, e o xamã norte-americano Durek Verrett, de 47, estão noivos. O guru espiritual já tinha anunciado a intenção de casar-se com a filha mais velha dos reis Harald e Sonia da Noruega, com quem namora há cerca de três anos. Só que tiveram de esperar pela confirmação da Casa Real. "Sua Majestade o Rei e Sua Majestade a Rainha enviam as suas mais sentidas felicitações e desejam-lhes o melhor para o futuro", diz o comunicado.