Elon Musk tem um plano de paz para a Ucrânia. Afinal, é 'amigo' da Rússia?

O "rei do Twitter" voltou às lides da rede social do pássaro azul a propósito da guerra na Ucrânia. Mas desta vez não recebeu agradecimentos e louvores dos ucranianos, bem pelo contrário. No início da guerra com a Ucrânia, Musk foi visto por muitos como um "amigo" dos ucranianos por ter disponibilizado a sua tecnologia, mas agora deu uma volta de 180º e está na mira da ira de muitos representantes da Ucrânia, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky.