A dor da filha da rainha Isabel II pela morte da mãe comoveu os britânicos. Ana de Inglaterra sempre teve um enorme sentido de dever e no reinado de Carlos III vai ser uma espécie de rainha na sombra.

Princesa Ana vai ser o grande apoio do irmão

Conhecida pelo seu caráter forte e pelo discreto desempenho das suas funções, a princesa Ana raramente mostra as suas emoções. Mas a filha de Isabel II emocionou os britânicos ao não conseguir esconder a dor enquanto acompanhava a mãe na sua última viagem. Com o irmão, Carlos, em Londres para cumprir as suas primeiras obrigações como rei, Ana encarregou-se de seguir o cortejo de seis horas desde o castelo de Balmoral até Edimburgo.