Cristina Ferreira vai estrear-se nas manhas da SIC apenas no próximo ano. Segundo o Correio da Manhã, o primeiro dia da apresentadora no ar será a 7 de Janeiro, uma daa que foi acertada com o director de programas da estação de Carnaxide, Daniel Oliveira.

Os detalhes sobre o programa só devem ser revelados no dia de aniversário da SIC, a 6 de Outubro, mas a mesma fonte assegura que um dos nomes do programa poderá ser Cristina, visto que antiga cara da TVI estará sozinha na apresentação do novo formato, que terá rubricas sobre saúde, família, histórias de vida e temas de actualidade.

De acordo com o CM, Cristina Ferreira também "terá espaço para abordar temas ligados ao seu estilo de vida, produtos que consome, e para falar dos seus projectos fora da televisão, como a sua revista ou os seus negócios na área da moda".