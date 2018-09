Cristina Ferreira precisa de um amigo (que não o Goucha)

Há qualquer coisa de triste quando alguém querido se degrada aos nossos olhos. Quando o que era especial se corrompeu pela miséria do ego. Quando a pessoa se tornou outra pessoa porque lhe demos tanto mimo que a estragámos. Quando acreditávamos que essa pessoa era especial porque sabia defender-se de nós.



Que fazemos quando uma televisão interrompe o seu mais nobre espaço informativo para mostrar que chegámos a Carnaxide atados a um laço? Explodimos. Que fazemos quando dizem logo a seguir, em directo, que somos "a rainha da televisão em Portugal"? Explodimos.



Que fazemos quando dizem que somos "a portuguesa mais seguida nas redes sociais"? Naturalizamos a Sara Sampaio de chinesa e explodimos. Que fazemos quando nos dão dezenas e dezenas de capas, milhares e milhares de comentários e gostos? Explodimos. Que fazemos quando uma editora nos diz que os nossos soluços são tão bons que davam um livro? Explodimos e explodimos. E foi isso.



Na marcha inexorável de algumas vidas, foi o que o ego fez a Cristina Ferreira, cozeu-a num tacho em lume brando, tendo ela finalmente explodido ontem na cara de Rodrigo Guedes de Carvalho, o pivot da SIC que ao recostar-se várias vezes na cadeira, mais não fez do que assumir, perante "o país e o mundo", que o que se estava a passar já não era jornalismo, era já só uma mulher só e à deriva, a precisar de um amigo que não o Goucha, talvez porque o Goucha, como a Cristina fez questão de dizer, derradeira facada, é muito mais velho que ela, uma mulher a precisar de um escravo que lhe suba na biga e lhe lembre que é mortal. Como é que estas coisas acontecem? Ninguém sabe, leva tempo, acontece-nos.



Mas algum amigo, que não o Goucha, devia dizer coisas à Cristina.



Devia dizer-lhe que quando ela diz que "vou começar do zero, eu vou outra vez começar do zero", não está a começar do zero. Tomara nós começarmos agora do zero noutro lado com oitenta mil euros por mês. Não é só a enésima auto-satisfação da Cristina, é o pedantismo do eu sou tão especial que posso começar do zero outra vez. Mas começar do zero, Cristina, é perder tudo e reerguer-se. Cristina, quanto muito, está a começar com seis zeros à direita. Não há mal nenhum nisso, o mal é fazer passar-se por faminta quando se tem a barriga cheia de marisco. As más línguas vêm daí, não é da inveja.



O tal amigo devia dizer-lhe que o ponto mais baixo a que se pode descer acontece quando usamos a morte de uma criança de oito meses para alimentar o nosso ego, como Cristina fez ontem na SIC. Se esse amigo for católico, diga à Cristina que Deus a perdoa, porque suspeita que até nem foi por mal, é só uma coisa que lhe está a acontecer por dentro e ela ainda não percebeu.



E diga-lhe que comparar a saída da TVI "à morte da princesa Diana" é triste e solitário – mas, no fundo, em comparação com o exemplo da criança, é só um saco de amendoins. Ou citando o Insónias em Carvão, um belo boneco:





Como são amendoins o espectáculo do eu, eu, eu, "a minha revista", "quando eu lanço o meu blogue, quando eu lanço todas essas outras coisas que foram sempre as primeiras dentro da área", "quando somos os primeiros temos um maior impacto", "dois dias depois do convite já tinha na cabeça 15 programas", "tenho ideais apontadas desde o primeiro ano em que comecei a fazer televisão", "tenho de conseguir transformar este copo no melhor copo do mercado", ou "o meu filho contou-me que havia duas meninas que gostavam de o namorar mas ele desconfia que queriam era conhecer a mãe."



Eu, eu, eu, eu. Amendoins e queijo para a memória. Para ninguém se lembrar que quando Cristina abre tantos negócios apenas se dedica ao mais antigo dos despostos nacionais, o copianço internacional, no caso de Oprah Winfrey.





Até nisso, nesse exemplo de como o ego nos pode cozer por dentro até incharmos tanto que explodimos na cara de inocentes, até nisso a Cristina é a maior.

No final, a pièce de résistance, a cartada feminista, o ficar feliz por "uma mulher poder ganhar mais do que um homem porque trabalhou para ganhar mais do que um homem. Eu entrei para a televisão a ganhar 500 euros por mês! Eu ganhei 500 euros por mês durante muito tempo!"Um feito. Como é que uma mulher começa com 500 euros por mês e consegue sobreviver sem se matar ou entrar no basfond da Malveira? Só mesmo a Cristina, essa grande mulher.