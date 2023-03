Chris Rock sobre Will Smith: A mulher 'magoou-o mais do que eu'

O ator e comediante Chris Rock foi o protagonista de um especial de comédia ao vivo transmitido em direto pelo serviço de streaming Netflix, e usou o momento para se referir à chapada que levou de Will Smith durante a cerimónia dos Óscares em 2022. A agressão aconteceu depois de uma piada sobre Jada Pinkett Smith, mulher do ator que acabou por receber o Óscar de Melhor Ator.







Em Selective Outrage, o comediante de 58 anos criticou a vitimização, referindo que os hipócritas fazem "tweets woke num telemóvel feito por crianças escravas". "Se todos dizem ser vítimas, quando as verdadeiras vítimas precisam de ajuda, ninguém vai estar lá para as ajudar. Agora, vivemos num mundo onde a sala das urgências está cheia de otários com cortes feitos por papel", descreveu.Quase no fim do espetáculo, referiu que "quem diz que as palavras não magoam nunca levou um soco na cara". "Todos sabem. Sim, aconteceu, há um ano, levei um murro na porcaria dos Óscares deste c*****", mencionou. "As pessoas perguntam, 'Doeu?', ainda dói! Tenho o Summertime a zumbir nos ouvidos." Summertime trata-se do single lançado por Will Smith em 1991.Porém, Chris Rock diz que não é uma vítima. "Nunca me vão ver nos programas da Oprah ou da Gayle a chorar. Nunca vai acontecer. Levei aquele murro como o Pacquiao", considera, numa referência ao ex-pugilista Manny Pacquiao.O comediante gozou ainda com a diferença de tamanhos entre ele e Smith, considerando que Will Smith praticou "revolta seletiva"."Todos sabem que não teve nada que ver comigo. Não tive ligações nenhumas", sublinhou, numa referência à traição cometida pela mulher de Will Smith, Jada Pinkett Smith. "A mulher dele estava a ter sexo com o filho do amigo dele. Agora, eu geralmente não falaria nisto, mas por alguma razão, eles meteram isso na Internet. Não sei por que duas pessoas tão talentosas fariam algo tão reles."Chris Rock referia-se ao episódio do programa Red Table Talk em que Jada Pinkett Smith falou com o marido sobre o seu envolvimento com outro homem. "Todos fomos traídos, mas nenhum de nós foi entrevistado pela pessoa que nos traiu. Por que é que isso se faria? Ela magoou-o mais do que eu alguma vez o fiz."Após a cerimónia, o comediante foi elogiado por ter mantido a compostura. Agora, diz que não respondeu porque os pais o ensinaram a não lutar à frente de brancos."Eu torci pelo Will Smith a vida inteira. E agora vejo o Emancipation [filme em que Smith encarna um escravo] só para o ver a ser chicoteado", brincou Chris Rock.