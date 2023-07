Atores de Hollywood poderam juntar-se à greve dos argumentistas

O Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), sindicato que representa 160 mil atores dos Estados Unidos, está a ponderar entrar em greve, tendo anunciado foi isso que recomendaram os seus negociadores, depois das negociações dos argumentistas com os estúdios de Hollywood não terem resultado em acordo.



O SAG-AFTRA avançou que o seu conselho nacional vai reunir-se esta quinta-feira para votar uma greve. Se esta greve for aprovada, os atores juntam-se aos argumentistas de cinema e televisão que estão em greve desde o início de maio.





Tanto o SAG-AFTRA quanto o Writers Guild of America, sindicato dos argumentistas, exigem aumentos nos salários base e garantias de que o seu trabalho não será substituído pela inteligência artificial.A greve dos argumentistas levou a que vários programas de entrevistas transmitidos na televisão deixassem de ter novos episódios, pelo que continuam a repetir os antigos desde maio, interrompeu grande parte das produções de séries e até as rodagens de filmes com grandes orçamentos.Se os atores se juntarem a estas greves as poucas produções que se mantém em Hollywood podem ficar suspensas, o que coloca ainda mais a pressão nos estúdios para encontrarem uma solução.