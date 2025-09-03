Cardi B ilibada das acusações de agressão contra segurança

Cantora foi acusada de ter atacado uma segurança com as unhas e de ter cuspido nela, quando estava grávida do primeiro filho.

A cantora Cardi B foi ilibada pelo júri de Los Angeles das acusações de agressão contra a segurança, que a processou em 2020 em 24 milhões de dólares (20 milhões de euros), devido a um ataque com unhas. Emani Ellis alegava que a cantora norte-americana havia cortado a sua bochecha esquerda com uma unha de 7,5 centímetros e cuspido nela do lado de fora do consultório, num caso que remonta a fevereiro de 2018.



Cardi B ilibada de agressão contra segurança em Los Angeles Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

"Trabalho todo o dia e trabalho no duro pelo meu dinheiro, pelos meus filhos, pelas pessoas que cuido. Por isso, nunca pensem que me vão processar e eu vou fazer um acordo", disse a rapper aos jornalistas, já depois de ter sido proferida a decisão final do tribunal.

Na altura, a cantora estava grávida de quatro meses do seu primeiro filho e tencionava manter a gravidez em segredo. Aliás, a clínica chegou até a fechar naquele dia para garantir a sua privacidade. Ora, segundo Cardi B, isso não aconteceu. A segurança começou a filmá-la, à saída de um consultório obstétrico em Beverly Hills, e não lhe deu espaço nem privacidade. À saída do elevador, diz Cardi B, a segurança terá ainda ligado para alguém a falar da sua consulta e recusou-se a "recuar". Face a este cenário, o tribunal defendeu que a norte-americana se sentiu "traumatizada".

Cardi B, que enfrentava acusações de agressão, reconheceu em tribunal que ela e a segurança tiveram posteriormente uma discussão repleta de palavrões. Considerou que foi até muito tenso, mas negou ter-lhe tocado ou ter cuspido.

O caso foi, no entanto, testemunhado pela rececionista Tierra Malcolm que em tribunal afirmou que viu Ellis a encurralar Cardi B e que até sofreu um corte na testa ao tentar separá-las.

O depoimento de Cardi B chegou até a tornar-se viral, pois em cada julgamento a cantora levava uma peruca diferente. "Ontem tinha cabelo preto e curto. Hoje está loiro e comprido. Qual é o seu cabelo verdadeiro? Ou ambos são verdadeiros?", perguntou o advogado de acusação Ron Rosen, citado pela revista People. A cantora respondeu que se tratavam de perucas e o advogado referiu que não sabia e acrescentou: “Então, hoje é uma boa peruca".

Além disso, o tema do comprimento das suas unhas esteve sempre na agenda do dia. "Quão compridas são, se tivesse de dar uma estimativa?", questionou o advogado. A artista respondeu que eram falsas e teriam menos do que uma "polegada", o que equivale a 2,4 centímetros.

