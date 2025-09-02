Sábado – Pense por si

Príncipe André. Mimado, vaidoso e arrogante

Sónia Bento
Sónia Bento 02 de setembro de 2025 às 23:00

Uma nova biografia com detalhes sobre os escândalos sexuais e o temperamento do príncipe André destrói qualquer intenção de recuperar a sua imagem.

Quando parecia que a reputação do príncipe André de Inglaterra já não podia ficar pior, o livro Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York, [intitulado: a ascensão e queda da casa de York] lançado há dias, veio acabar com o que restava da imagem do irmão do Rei Carlos III. O terceiro dos quatro filhos da Rainha Isabel II, que morreu em 2022, já havia sido afastado de funções reais, perdeu o título de Sua Alteza Real e com isso os privilégios e mordomias que sempre teve, após ter sido envolvido no escândalo Jeffrey Epstein - condenado por crimes sexuais e tráfico de menores, e que acabou por se suicidar na cadeia.

