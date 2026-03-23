Morreu Leonid Radvinsky, dono do 'OnlyFans'

Proprietário da plataforma morreu aos 43 anos vítima de cancro.

Edição de 17 a 23 de março

Leonid Radvinsky, o proprietário da plataforma de conteúdos adultos 'OnlyFans' morreu aos 43 anos, vítima de um cancro.



Leonid Radvinsky Direitos Reservados - Facebook

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do Leo Radvinsky. O Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o cancro", anunciou um porta-voz da plataforma.

"A família pediu privacidade neste momento difícil", acrescenta.

O 'OnlyFans, fundando em 2016 pelo empreendedor britânico Tim Stokely, viu a sua popularidade disparar durante a pandemia da COVID-19. Os confinamentos levaram criadores e consumidores para os meios digitais, transformando a plataforma baseada em assinaturas numa fonte de rendimento e entretenimento em todo o mundo, avança a Reuters.

Leonid Radvinsky adquiriu a Fenix International Limited, empresa que controla o 'OnlyFans', em 2018.