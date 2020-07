130 mil dólares anuais e uma percentagem dos rendimentos relacionados com espetáculos que a cantora, que vale 59 milhões de dólares, fez em Las Vegas.





Ao longo dos últimos meses, o movimento #FreeBritney tem ganho importância nas redes sociais - e a 22 de julho, vários fãs juntaram-se ao pé do tribunal onde era discutida a situação de Britney Spears. Desde 2008 que a cantora norte-americana não tem controlo sobre as suas finanças, negócios ou assuntos pessoais, tendo que pedir permissão para decidir aos cuidadores financeiro e pessoal. O primeiro é o pai, Jamie; o segundo é Jodi Montgomery.O regime de curadoria que se aplica à cantora surgiu em 2008, depois de ter sido internada duas vezes numa instituição de saúde mental, um ano depois do fim do seu casamento com Kevin Federline e após perder a custódia dos dois filhos. Em 2007, também rapou o cabelo e atacou um paparazzo. Porém, a audiência desta semana acabou por ser adiada e Britney ainda se encontra, segundo os fãs, "presa".Há 12 anos que a cantora não pode tomar decisões sobre a sua vida. O regime legal em que está inserida costuma aplicar-se, segundo o site Vox , a pessoas que tenham sofrido lesões cerebrais ou que tenham sido diagnosticadas com doenças mentais que lhes retiram autonomia para cuidarem das suas vidas. Para entrar nesse regime, é necessário o testemunho de um psiquiatra e, regularmente, a situação é reavaliada pelo tribunal. "Tudo o que queira fazer, tem que pedir permissão, como se fosse uma criança", relatou um especialista ao site.Por serem cuidadores, Jodi e Jamie recebem salários avultados, segundo o Vox. O pai da cantora recebeTanto o diagnóstico de Spears como o seu plano de tratamento mantiveram-se privados. Em abril de 2019, um podcast lançou dúvidas relativas aos verdadeiros desejos da cantora. Um mês antes, Britney tinha dado entrada num hospital psiquiátrico de novo.Uma pessoa que alega ter trabalhado no escritório de advogados que gere a situação da cantora contactou duas pessoas que são responsáveis pelo podcast Britney's Gram. "O que se passa é perturbador, para dizer o menos", indicou essa fonte. Relatou que Spears tinha sido hospitalizada contra a sua vontade, por ter ido buscar comida com o namorado. O seu regime impede-a de conduzir e a recusa em tomar a medicação foram motivos apontados pelos cuidadores para a internar.Porém, não houve outro meio de comunicação que confirmasse a veracidade das afirmações deste funcionário, nem da sua identidade.Há meses que os fãs tentam saber mais sobre a cantora, ao mesmo tempo que duvidam que ela gira as suas redes sociais. Um exemplo foi o de pedirem que Britney usasse vestuário amarelo caso precisasse de ajuda; ou preto se estivesse triste. Quando colocou fotografias vestida com essas cores, as teorias dispararam. Segundo o Vox, a mãe de Spears também "gostou" de publicações relacionadas com o movimento #FreeBritney nas redes sociais. Nos perfis da cantora, os fãs questionam se ela se encontra bem.O movimento também tem sido propagado pela página de Instagram Diet Prada, de notícias sobre celebridades. E, apesar de o último post da cantora no Instagram ter sido sobre questões colocadas pelos fãs, Britney Spears não referiu nada acerca de #FreeBritney.