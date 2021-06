Tony Carreira recebe alta hospitalar após enfarte do miocárdio

O cantor Tony Carreira recebeu esta sexta-feira alta hospitalar após ter dado entrada no Hospital de Faro com um enfarte do miocárdio. Em comunicado, a editora do músico revela que este já se encontra em casa.







Tony Carreira vai coltar aos palcos

O cantor foi submetido esta quarta-feira a um cateterismo cardíaco para desentupir a artéria coronária, que se encontrava 80% obstruída. Tony Carreira entrou no Hospital de Faro pela "via verde coronária", o que possibilitou uma rápida intervenção.Nas redes sociais, na quarta-feira, a equipa de Tony Carreira confirmou que o artista estava internado e que se encontrava "bem de saúde".Tony Carreira tinha concerto marcado para o próximo mês de julho, dia 23, no Casino Estoril, um regresso aos palcos após, em dezembro do ano passado, ter-se afastado da vida pública após a morte da filha, Sara Carreira, com 21 anos.