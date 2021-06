As mais lidas

Tony Carreira está "em observação" em Faro após sofrer enfarte do miocárdio

Tony Carreira mantém-se "em observação" após ter dado entrada esta quarta-feira no Hospital de Faro com um enfarte do miocárdio.







CM

adiantou esta quarta-feira que o estado de saúde do artista está a registar melhorias. "

O cantor foi submetido ainda durante esta quarta-feira a um cateterismo cardíaco para desentupir a artéria coronária, que se encontrava 80% obstruída.Tony Carreira entrou naquela unidade hospitalar pela 'via verde coronária', o que possibilitou uma rápida intervenção.O irmão do cantor, José Antunes,Graças a Deus ele está a recuperar bem", disse à revista 'TV7 Dias'.