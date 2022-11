Benedita Pereira: 'Ser portuguesa nos EUA era uma coisa exótica'

A série "Morangos com Açúcar" mudou-lhe a vida, mas deixou as novelas para ir estudar nos EUA. Diz que é no teatro que se sente plena e agora vai estar em cena com a peça Pulmão. Ao fim de três anos está preparada para voltar à televisão.

Aos 8 anos foi para uma escola de teatro e nunca mais ninguém lhe tirou da cabeça que ia ser atriz. Aos 17, Benedita Pereira foi escolhida para ser a protagonista da primeira série de Morangos com Açúcar, que obrigou a "betinha da Foz" a mudar-se do Porto para Lisboa. Convites para novelas não lhe faltaram, mas ela preferiu ir estudar Representação para Nova Iorque, onde esteve cerca de oito anos. Em 2020 foi mãe e agora está com a peça de teatro Pulmão, que estreia no Teatro Meridional, em Lisboa, no próximo dia 7. Mas confessa estar preparada para voltar à televisão.