Rogério Samora: "Na provocação e no caos descobre-se a verdade"

Entrevista publicada originalmente na edição n.º 61 da SÁBADO, de 7 de Julho de 2005.



Aos 46 anos, Rogério Samora prepara-se para incluir mais dois filmes na sua carreira: O Fatalista, de João Botelho - que acabou de rodar -, e a próxima longa- -metragem de Fernando Lopes, 98 Octanas. Afastado da televisão, onde fez séries, novelas e concursos, diz que andam a esfolar os actores e não lhe apetece sujeitar o corpo a isso. Misterioso, quase sempre desconcertante, confessa que hoje é uma pessoa melhor porque tratou das feridas. Se bem que a última, a morte repentina da mãe, o tenha deixado de rastos. Obsessivo e ansioso, passou de vendedor de electrodomésticos a actor. Subiu a pulso e orgulha-se disso. Gosta de conversas e cenários imponentes e por isso escolheu uma mesa do Hotel Carlton - com vista para o SPA e para a piscina - para falar sobre a vida. E fica deliciado quando descobre que na lista do restaurante de cinco estrelas há caracóis, sardinhas, moelas e pipis.



Mas não sou, tenho um irmão. Curiosamente tem o mesmo nome que eu.É verdade. Vive em Espanha há muitos anos.Sou o mais velho e a minha avó queria que eu me chamasse Rogério Paulo, como o namorado dela. Mas o meu padrinho insistia em José. Resumindo: fiquei José Rogério Filipe Samora. Eis senão quando, oito anos depois, nasce o meu irmão e a família vinga-se: chamam-lhe Rogério Paulo.(risos) Mas o meu irmão tem razão, ele é o Rogério Samora, eu sou o José Samora.Chamo-lhe Paulo. No fundo, o meu destino foi traçado à nascença com a escolha do nome: OK, vais ser actor mas vais ter problemas de identidade. Por acaso, lembro-me do dia em que o meu irmão nasceu. Não lhe dei um beijo porque ele tinha a cabeça suja de sangue. No hospital, uma mulher arrancou-me do pescoço um fio de ouro que a minha avó me tinha dado. Aquilo marcou-me.Pois, isto deve estar tudo ligado.Afastada. Encontramo-nos nos funerais, casamentos e aniversários. Ele vive em Espanha desde os 19 anos, trabalha num escritório de advogados. Confesso que tivemos algumas discussões por causa do nome: tentei que ele abdicasse, procurei comprá--lo, mas ele nunca cedeu.Ainda fui a um astrólogo e a uma numeróloga para tentar várias versões: José Samora era bom para escritor ou pintor; José Filipe era mais para bailarino ou barman. Para actor, Rogério era o melhor, embora eu preferisse um nome mais simples, tipo Rita. Mas esse não dava (risos).Mal nasci, a minha avó disse à minha mãe: "Maria Manuela, traz já o menino para Lisboa, aí não há nada." E não havia. Por isso, horas depois, lá vim de táxi. Mas o destino é engraçado: há uns anos, o Conservatório de Teatro e Cinema foi para a Amadora…Os meus pais estavam a construir a vida deles, não tinham muitas posses. O meu pai estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Foi, sobretudo, uma ajuda da minha avó.Sentia-me bem, nunca me faltou nada. Acho que a minha educação - se é que posso dizer de mim que sou educado -, a tolerância e a solidariedade são princípios que me foram ensinados pela minha avó. A minha construção foi feita por ela. Eu passava os fins-de-semana com os meus pais, mas acho que ficava insuportável, passava o tempo todo a chorar pela minha avó.Pelo facto de não ter vivido com eles, talvez me tenha tornado uma pessoa diferente. Isso pode ter-me criado outros conflitos, amores e desamores. Mas são os meus pais, tenho de os respeitar e de lhes agradecer. Não os culpo de nada.O meu pai trabalhava num laboratório e estudava Farmácia; a minha mãe trabalhava numa tabacaria, no Café Califórnia. E a minha avó era professora de danças de salão, na escola Mendes Pereira, e gerente do Café dos Pretos, na Feira Popular. Ela tem 86 anos e é maravilhosa. Tem uma energia...Fiz imensa chantagem emocional. Fui muito mimado pela minha avó e queria que me dessem tudo o que ela me tinha dado: uma televisão maior, mais isto, mais aquilo…Sentia, como qualquer criança. Lembro-me de precisar de um par de sapatos e de o meu pai me dizer que ficava para o Natal ou para o meu aniversário. Tudo o que precisava, era-me dado em forma de presente. Mas foi isso que herdei do meu pai: o empenho no trabalho. Sem trabalho não és ninguém.Escrevia poemas disparatados, coisas cheias de revolta. O meu pai foi sempre muito poupado, chegava a tirar os fios dos fusíveis para eu não gastar luz. Hoje penso: "Ainda bem que vivi assim." Senti-me sempre no meio de contrariedades e isso é bom. A vida não tem de ser fácil!