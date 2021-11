Miguel Nunes: “Se não for para Hollywood não é grave”

Biografia Nome: Miguel Nunes Cargo: Ator Nascimento: 33 anos Nacionalidade: Portuguesa

Foi descoberto na rua por uma agência de modelos, entrou na televisão com 12 anos e tornou-se conhecido nos Morangos com Açúcar. Mas foi o cinema que fez Miguel Nunes desistir da hotelaria. Agora é um espião do KGB em Glória.