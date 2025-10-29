Artigos do espólio do ator Gene Hackman vão ser leiloados

O leilão incluirá obras de arte, galardões e guiões de cinema, que serão vendidos pela casa Bonhams, em novembro.

Mais de quatrocentos artigos pertencentes ao espólio de Gene Hackman serão leiloados em novembro pela casa britânica Bonhams, num evento que reúne arte, galardões e memorabilia da carreira do ator norte-americano. O leilão decorrerá em três fases, tendo início numa sessão presencial em Nova Iorque, a 19 de novembro, e duas vendas online, entre 8 e 21 de novembro, e entre 25 de novembro e 4 de dezembro.



O ator e a mulher, Betsy Arakawa, em 2003 AP Photo/Mark J. Terrill, File

O conjunto inclui obras de artistas como Matisse, Rodin e Kandinsky, pinturas e esculturas da autoria do próprio ator, bem como diversos objetos pessoais.

Entre as peças de maior destaque encontra-se a pintura Figure on the Jetty (1957), de Milton Avery, com um valor estimado entre 500 mil e 700 mil dólares (cerca de 460 mil a 644 mil euros). Também a gravura Green (1986), de Richard Diebenkorn, se destaca, com uma estimativa entre 300 mil e 500 mil dólares (aproximadamente 276 mil a 460 mil euros). Ambas integram a coleção de arte privada de Hackman, reunida ao longo de várias décadas.

O leilão inclui ainda objetos do quotidiano e memorabilia do ator, com valores de base significativamente mais baixos. É o caso do alvo de dardos que adornava a parede do escritório, cujo preço inicial é de 10 dólares (cerca de 9 euros), bem como o relógio Seiko diver, cujo preço começa em 600 dólares (cerca de 550 euros).

Os Globos de Ouro conquistados por Hackman, distinções que não estão sujeitas às restrições impostas pela Academia no que respeita à venda de Óscares, estão avaliados entre 3 mil e 5 mil dólares (entre 2.760 e 4.600 euros).

No espólio estão também várias pinturas assinadas pelo próprio Gene Hackman como naturezas-mortas, retratos e uma escultura em bronze representando a cabeça da esposa, Betsy Arakawa. Algumas destas obras têm preços que começam nos 10 dólares, embora outras alcancem estimativas mais elevadas.

Gene Hackman, vencedor de dois Óscares – por Os Incorruptíveis Contra a Droga (1971) e Imperdoável (1992) –, morreu em fevereiro deste ano, aos 95 anos, dias depois da morte da esposa. Segundo as autoridades, Hackman morreu de doença cardíaca agravada por Alzheimer, enquanto que Betsy Arakawa sucumbiu a complicações associadas a um hantavírus.