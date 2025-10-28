Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
28 de outubro de 2025 às 23:00

Parricídio, matricídio - de onde vem o horror que sentimos?

É difícil explicar porque é que um parricídio ou um matricídio nos causa tanto horror. Entre várias coisas é porque, em princípio, é também um crime contra os nossos primeiros cuidadores.

Recentes crimes terríveis em Portugal, alegadamente cometidos por filhos contra pais — pai ou mãe — assombraram estes dias.

Tópicos Crime Humanidade Homicídio Crime lei e justiça Portugal
