Ao telefone com Diogo Amaral: “Não suporto debates de futebol”

Enquanto não volta aos estúdios da próxima novela da SIC e da segunda temporada de Pôr do Sol – a série da RTP que foi um êxito inesperado –, Diogo Amaral tem aproveitado para fazer o que mais gosta: estar com os filhos, Mateus, de 7 anos, e Oliver, de 2. Leva-os e vai buscá-los à escola, dá-lhes banho e prepara-lhes as refeições. Garante que dá conta de tudo e ainda constroem naves espaciais em Lego. Quase a completar 40 anos, a 26 de novembro, o ator tem já 20 de carreira nas novelas e no cinema. Tudo começou quando passou no casting para Sonhos Traídos, na TVI, enquanto estudava Direito e depois de ter desistido de Arquitetura.



Quinta, 30

16h26



Olá, Diogo! Onde o apanhei?

Estou a ir buscar o Mateus, o meu filho mais velho [fruto da sua relação com a atriz Vera Kolodzig], que está no 1º ano numa escola no Restelo. O Oliver [filho da também atriz Jessica Athayde] anda numa creche em Cascais. Sempre que consigo, não prescindo de os ir levar e buscar.