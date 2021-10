Herdeiro ao trono pode casar-se com alguém do mesmo sexo, defende primeiro-ministro dos Países Baixos

Nos Países Baixos, o primeiro-ministro afirmou que a herdeira da coroa tem direito a casar-se com uma pessoa de qualquer género sem ter que desistir dos seus direitos ao trono. A princesa Catharina-Amalia, de 17 anos, não fez comentários sobre o assunto e pouco se sabe sobre a sua vida pessoal. As declarações do primeiro-ministro surgiram após a publicação de um livro que indica que as regras do país excluem a possibilidade de um casamento real entre pessoas do mesmo sexo.



Contudo, Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, defendeu que os tempos mudaram desde que um dos seus antecessores se referiu ao assunto, no ano 2000.



"O governo acredita que o herdeiro também pode casar-se com uma pessoa do mesmo sexo", defendeu Rutte, numa carta enviada ao parlamento. "Por isso o executivo não acredita que um herdeiro ao trono ou o rei deva abdicar se quiser casar-se com um parceiro do mesmo sexo."