“Ter muitos filhos deveria ser uma obrigação de todos os judeus”

As palavras ouvem-se. O autor escreveu um livro, mas, na verdade, é como se estivesse a falar, numa linguagem lúcida, que, embora seja direta, é pautada por discreta poesia. E graça, porque o humor é uma visita assídua do seu pensamento. Os verbos, que espelham a vivência, trazem sempre pessoas. Joshua Gabriel Benoliel Ruah abriu, sem reticências, as portas da sua existência plena.



A vida do médico, maçom, dirigente da Comunidade Israelita de Lisboa, socialista, artista, português e judeu, pai e marido, avô e bisavô, mora numa obra preenchida desde o seu nascimento, em 8 de setembro de 1940, até aos dias de hoje. Com apenas 4 anos recebeu a primeira máquina fotográfica, e mais adiante, na década de 50, um exemplar de fole da Baldafix. Na hora da decisão profissional escolheu a outra tradição da família: Urologia, à semelhança do pai Moisés.



Encontrou-se, em 1982, em Lisboa, com o Papa João Paulo II, durante a sua primeira visita a Portugal, em 1993 conheceu Yasser Arafat, poupou Álvaro Cunhal de uma septicemia e viu o amigo Mário Soares agarrar António Arnaut pelo casaco. Ao contrário do que defendiam, nos anos 90, o general Carlos Azeredo e seus apoiantes, pode-se ser judeu e português e do Benfica e gostar de caldo-verde. Um Judeu de Lisboa, a sua autobiografia, lançada este mês, confirma isso mesmo.