Artista em risco de despejo. “É um drama. Não tenho para onde ir”

"Os meus pais conheceram-se neste prédio da Avenida Defensores de Chaves há mais de oito décadas. A minha mãe tinha vindo da Beira Alta para Lisboa e vivia com a madrinha, na que agora é a casa do meu senhorio. Foi em 1942, quando os meus pais se casaram, e eu nasci dois anos depois. Vivi sempre com eles aqui.