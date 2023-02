Pepe faz 40 anos: veja as melhores histórias do futebolista

Esteve para ser taxista, chegou a Portugal só com 5 euros e um pé partido e transformou-se num “monstro” competitivo que acumula troféus – como o Euro 2016 por Portugal ou as três Ligas dos Campeões no Real Madrid. Uma viagem pela sua longa carreira.

E agora Pepe? Com 40 anos, até quando é que o central do FC Porto e da seleção nacional vai continuar a jogar? Na semana passada, numa entrevista à Sport TV, ele respondeu que quando chegar ao fim da época vai avaliar como estão as suas capacidades físicas. “Eu quero ser competitivo. E se sentir que posso competir com o David Carmo, o Fábio Cardoso, o João Marcelo, o David Vinhas [outros defesas centrais dos dragões, todos bem mais novos], sou o primeiro a chegar junto do presidente Pinto da Costa e a dizer-lhe que estou apto a renovar o contrato.” Como se explica a longevidade de alguém que já fez 846 jogos na carreira (por Portugal é já o terceiro mais internacional de sempre, com 133 partidas) e a ambição de quem já ganhou praticamente tudo o que havia para conquistar (é verdade, falta-lhe um Mundial)? Pepe diz que come de tudo, até “comida de plástico”. “Há momentos para tudo, posso fazer esse tipo de alimentação quando estamos de férias. Sou um ser humano que gosta de aproveitar, mas tento saber sempre o timing certo.”