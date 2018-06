O actor Ron Perlman confessou ter feito, literalmente, "justiça pelas próprias mãos" depois de um encontro com o realizador Harvey Weinstein, acusado de violação. Conhecido pela saga Hellboy, Pearlman revelou esta segunda-feira no Twitter o seu encontro num evento de caridade, em que este foi obrigado a cumprimentar Weinstein.

"Alguma vez contei quando o Harvey Weinstein me disse para lhe apertar a mão num evento de caridade, por isso fiz uma paragem na casa de banho dos homens e urinei para a minha mão, antes de chegar à fila para o cumprimentar?" publicou Pearlman na rede social Twitter.





Did I ever tell ya about when Harvey Weinstein told me to make sure I shook his hand at a charity event, so I stopped in the mens room and pissed all over my hand, then went straight up to him on the receiving line? I think about that every time lil donnie opens up his KFC.