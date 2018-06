A 31 de Maio foi formalmente acusado por um grande júri, segundo a procuradoria do distrito de Manhattan. Esta avançou com o processo contra o antigo produtor de Hollywood, que também está a ser investigado pelas autoridades em Los Angeles e Londres.





O The Guardian descreve que este sentou-se entre os seus advogados na sala do tribunal, um pouco pálido, e afirmou numa voz baixa e clara: "not guilty [inocente, em português]".



Weinstein, com 66 anos, negou todos os alegados episódios de sexo não-consensual e - acusações que o seu advogado, Benjamin Brafman, apelidou de "absurdas".





A 25 de Maio deste ano, Weinstein entregou-se às autoridades de Nova Iorque no âmbito das investigações sobre estes crimes sexuais e saiu em liberdade algumas horas depois, tendo pago uma caução de um milhão de dólares (864 mil euros) e com a obrigatoriedade de usar pulseira electrónica, e de não poder sair dos estados de Nova Iorque e do Connecticut.



Apesar de estar formalmente acusado de crimes de índole sexual contra duas mulheres, até agora mais de 100 outras alegadas vítimas testemunharam contra o produtor de Hollywood. Este escandâlo desencadeou a campanha Time’s Up e levou à queda de um dos homens mais poderosos de Hollywood com o seu afastamento da empresa Weinstein Company (no qual era co-fundador) e o seu banimento da Academia de Cinema dos Estados Unidos, que atribui os Óscares.