O episódio remonta a 2011 e foi divulgado pela Sky News. Mostra o produtor em conduta imprópria perante uma empresária durante uma reunião de negócios. A mulher em causa, Melissa Thompson, alega que Weinstein a violou horas depois.

Surgiu mais um episódio da enorme série de acusações de violação e assédio sexual que envolvem o produtor cinematográfico Harvey Weinstein. Através de um vídeo, divulgado pelo canal britânico Sky News, o norte-americano é captado a actuar de forma imprópria para com uma mulher. A vítima em questão é Melissa Thompson, que afirma que Weinstein a violou horas depois de uma suposta reunião de negócios.

A empresária, agora com 28 anos, refere que dirigiu-se aos escritórios da The Weinstein Company, em Nova Iorque, para discutir a possibilidade da empresa produzir um vídeo para a empresa de tecnologia em que trabalhava. Melissa refere que esperava uma reunião com o departamento de marketing da produtora mas foi Weinstein que apareceu na sala.

Ao chegar à sala, Weinstein pede aos funcionários da empresa que não interrompam e tranca a porta. Depois, cumprimenta a empresária com um abraço, percorrendo as costas da mulher com os braços e dizendo "that’s nice" – "isto é bom", em português. Toda a conversa foi gravada por Melissa Thompson por motivos profissionais, sem o produtor saber.

No momento imediatamente a seguir, Harvey Weinstein pergunta: "Estou autorizado a flirtar consigo?", ao que Melissa responde, surpreendida, "vamos ver, talvez um pouco". A empresária reconhece que respondeu a algumas provocações por parte do produtor mas que não esperava, de todo, o que viria depois.

No decorrer da conversa de negócios, Weinstein apelida Melissa de "sexy" e estende a mão por debaixo da mesa, tocando-lhe na perna e subindo a mão por dentro do vestido. Enquanto isso, o produtor diz-lhe: "Deixa-me ter um pouco de ti. Dá-me um pouco", enquanto Melissa vai recusando o contacto.

À Sky News, Melissa reconheceu que "foi uma mistura de confiança e ingenuidade que levou a este episódio", embora não considere que tenha "encorajado propositadamente" o produtor. No final da reunião, Harvey combinou com Melissa uma segunda reunião, num restaurante de um hotel.

Melissa começou por ficar descansada pensando que seria "muito mais seguro do que estar sozinha com ele numa sala". No entanto, não foi isso que aconteceu. Quando chegou ao hotel, Weinstein pediu que esta o seguisse até a um quarto, onde a empresária garante que foi violada.

O vídeo e as acusações de Melissa Thompson já faziam parte do processo judicial no qual Weinstein é arguido mas o seu conteúdo nunca tinha sido divulgado. Através de um comunicado, o advogado do produtor refere que o vídeo foi "retirado do contexto" e que, quando visto na sua totalidade, "é possível demonstrar que apenas existiu um flirt casual". Benjamin Brafman acusa ainda Melissa Thompson de ter produzido o vídeo "para favorecer a sua posição num processo onde só está à procura de dinheiro".