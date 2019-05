Segundo o Wall Street Journal, caso o acordo seja finalizado acaba com um processo de direitos civis interposto pelo procurador-geral de Nova Iorque que acusa os dirigentes da empresa de Weinstein de falhar na proteção de funcionários de um ambiente de trabalho hostil e da má conduta sexual.



Este acordo não afeta o processo interposto em Manhattan, que acusa Harvey Weinstein de violação e outros crimes de índole sexual. O julgamento está agendado para setembro.



Weinstein sempre negou a prática de sexo não consensual.



O produtor está por detrás de filmes como A Paixão de Shakespeare, Pulp Fiction e O Discurso do Rei. Foi acusado por mais de 70 mulheres, na maioria atrizes jovens e outras no negócio do cinema, de má conduta sexual que remonta décadas.



A sua empresa, a Weinstein Co, despediu-o e pediu insolvência. O produtor foi também expulso da Academia que atribui os Óscares.



O caso Weinstein foi um dos que impulsionou o movimento #MeToo, que levou várias mulheres a denunciar situações de assédio sexual por elas vividas.

