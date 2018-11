Pauline Ducret começa a despertar o interesse da imprensa francesa e monegasca, depois de anos eclipsada pela sua prima, a magnética Charlotte Casiraghi. A filha da princesa Stephanie do Mónaco e do que foi seu guarda-costas Daniel Ducruet revela-se mais extrovertida e segura nas festas do principado. Apaixonada por moda e muito activa nas redes sociais, Pauline é organizadora de uma entrega de prémios, os Influencer Awards Monaco, uma espécie de oscares da Internet.

Considerada a herdeira da beleza da sua avó Grace Kelly, Pauline, de 24 anos, estuda Design em Nova Iorque, nos EUA, na prestigiada universidade de Parsons, e já fez alguns trabalhos para a Vogue, sob as ordens de Anna Wintour. Presença habitual na front row das Semanas de Moda de Paris e Nova Iorque, quer fazer contactos no mundo da moda para lançar a sua própria marca de roupa.

Declarações tiradas do contexto

Ela e os irmãos Louis, de 25 anos, e Camille, de 20 (fruto do relacionamento da princesa Stephanie com Jean-Raymond Gottlieb, também ele guarda-costas do palácio) viveram a infância longe dos holofotes mediáticos, por vontade da mãe. Quando se deu mais a conhecer, Pauline mostrou-se uma jovem amante do circo, do desporto e de emoções fortes. Representou o Mónaco no Campeonato Mundial Juvenil de Mergulho, na Alemanha, em 2010, além de fazer parte da delegação do principado nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude.

Recentemente, a sobrinha do príncipe Alberto foi envolvida numa polémica - nada a que os Grimaldi não estejam há muito habituados. O semanário France Dimanche publicou uma reportagem com o título "Pauline Ducruet não suporta o Mónaco". As declarações da filha de Stephanie foram tiradas do contexto a partir de uma entrevista que deu à revista Madame Figaro, quando tinha 17 anos, e disse sentia que o principado era pequeno demais para ela, embora não quisesse dizer com isso que não gostasse do país.

Em Mikonos com o namorado DJ

Magoada, Pauline recorreu ao Instagram, onde tem mais de 50 mil seguidores, para esclarecer a situação: "Adoro ver as minhas palavras descontextualizadas a um nível vergonhoso. O que a imprensa não faz para vender mais revistas". E explica porque deixou o principado: "Decidi partir para viver o meu sonho e estudar, não porque deteste o meu país".

Pauline namora há quatro anos com o famoso DJ monegasco Maxime Giaccardi. No último Verão foram vistos nas praias de Mikonos, na Grécia, e não se incomodaram em ser fotografados. Uma atitude bem diferente da sua prima Charlotte, que perde a cabeça cada vez que vê paparazzi, nem tão pouco tem perfil nas redes sociais.