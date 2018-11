O treinador do FC Porto terá enviado uma mensagem ao ex-treinador do Sporting, lembrando que Peseiro o ajudou numa fase muito difícil da sua carreira.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou esta sexta-feira ter telefonado a José Peseiro, após este ter sido despedido do Sporting.



"Cada vez mais as pessoas olham para o resultado, para o momento. Cometem-se erros e tive oportunidade de enviar uma mensagem ao Peseiro a dar-lhe conta do meu apoio, porque ele também o fez num momento difícil da minha carreira profissional", revelou o ex-jogador e actual técnico dos dragões. "Não tinha muito contacto com ele e ele telefonou-me - e eu não me esqueço disso", confessou Conceição.



Aos olhos do portista, despedimento é "extremamente injusto", acrescentando ainda: "Mas eu não tenho de me meter na vida dos outros clubes. Não tenho de criticar nada, mas estou completamente solidário com ele".



Conceição fazia a antevisão do jogo de sábado contra o Marítimo e falou sobre o próximo adversário, Peseiro e de Sérgio Oliveira, a quem espera dar mais motivação.