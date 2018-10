Actriz respondeu a críticas do antigo coordenador do BE deixadas numa crónica no Expresso.

Maria Vieira não deixou Francisco Louçã sem resposta. O antigo coordenador do Bloco de Esquerda criticou a actriz no Expresso, onde é comentador, dizendo ironicamente que esta devia ser escolhida para dirigir a direita portuguesa. Na resposta, Vieira chamou-me "arauto do socialismo-caviar.



"Creio que se devia por os olhos na Maria Vieira para dirigir a direita. Qual Ventura, esse é um copinho de leite. Qual Melo, é um fidalgote. Quais cromos repetidos, são enfadonhos. É preciso uma figura emergente, devota, impiedosa com os infiéis, amiga de armas, de créditos firmados na luta contra o socialismo pagão", escrevou Louçã no semanário.



A resposta de Maria Vieira surgiu numa publicação no Facebook, a rede social que tem usado para demonstrar a sua visão do mundo. "Quando vemos o Francisco Louça [sic], arauto do socialismo-caviar, a invocar no «Expresso» o nome de uma actriz tão pequenita e simples quanto eu, percebemos o alvoroço que se instalou junto da Esquerda em Portugal face aos acontecimentos políticos que estão a mudar o mundo na direcção da verdadeira democracia, nomeadamente com as eleições de Trump nos EUA e de Bolsonaro no Brasil, assim como da crescente viragem à Direita que está a ganhar terreno em toda a Europa!", começou por escrever.





O texto é rematado de forma contundente, chamando "patético cavalheiro" ao comentador. "E já agora, quem é que terá dito a este patético cavalheiro que eu sou ‘amiga de armas’?!?! Fica mais uma vez provado que a mentira faz parte do ADN destes comunistas que gostam de viver como capitalistas, eles não conseguem sobreviver sem aldrabar o próximo!", completou.