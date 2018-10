A princesa Leonor viveu, esta quarta-feira, um dia repleto de emoções. Além de comemorar o 13º aniversário, esta quarta-feira, a filha mais velha dos reis de Espanha fez a sua primeira intervenção pública.Tudo aconteceu durante a cerimónia de comemoração do 40º aniversário da Constituição espanhola que se realizou no Instituto Cervantes, em Madrid. Acompanhada pelo pai, Felipe VI, Leonor leu o artigo 1 do documento, reforçando o poder da monarquia. "A forma política do estado espanhol é uma monarquia espanhol", foi uma das frases lidas.

Herdeira da coroa deste a proclamação do pai como rei em 2014, a Princesa das Astúrias - que estava acompanhada pela restante família - foi comprimentada no fim pelo presidente do Governo, Pedro Sánchez, a presidente do Congreso, Ana Pastor, e do Senado, Pío García Escudero, além dos "pais" da constituição, José Pedro Pérez-Llorca e Miguel Roca.