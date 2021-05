Covid-19. 268 novos casos, um morto e 661 recuperados

O número de internamentos continua a descer. O último boletim da DGS dá conta de 71 internamentos em unidades de cuidados intensivos, menos dois do que no dia anterior.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 268 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e um óbito (ao todo, 16.994).







Portugal Covid-19 GettyImages

O Norte continua a ser a região que regista o maior aumento de casos: mais 88 novas infeções em 24 horas. A seguir surge a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 84 novos casos.



Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 661 recuperados (são agora 801.306).



O índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 0,92 a nível nacional e a incidência do vírus é de 53,8 casos por cem mil habitantes em todo o território português e de 51,4 casos por cem mil habitantes em Portugal continental.





Nos hospitais continuam internadas 257 pessoas e nas unidades de cuidados intensivos estão 71 doentes. Face ao dia anterior, há menos 20 internados.





Ao todo, Portugal regista 21.708 casos ativos, menos 394 quando comparado com os dados do dia anterior.