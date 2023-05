YouTuber convidado pela IL insulta Costa. Partido lamentou

A Iniciativa Liberal (IL) convidou os youtubers Tiago Paiva e Windoh para uma visita guiada à Assembleia da República. Ambos publicaram vídeos sobre o dia, mas o de Tiago Paiva recebeu especial atenção por este ter insultado o primeiro-ministro: "Oh Costa, vai para o ******."







Publicado há apenas dois dias, o vídeo já conta com mais de 121 mil visualizações. O YouTuber começa por afirmar que, a convite da Iniciativa Liberal, vai à Assembleia da República para "ser deputado por um dia".Durante a visita, Tiago Paiva é acompanhado pelo deputado Bernardo Blanco, de que parece próximo. Porém, segundo o vídeo só descobre que se trata de um deputado e não de um assessor quase no final.Bernardo Blanco pergunta a Tiago Paiva se vai ter um alojamento local, ao que o youtuber responde que já teve vários. O youtuber, que conta com mais de 143 mil subscritores, aproveita para partilhar que a medida do Governo que limita a criação de novos alojamentos locais deixou "aquilo parado", referindo-se ao alojamento em que está a investir há três anos. "Não me deixam fazer alojamento local".Na chegada à antiga Câmara do Senado, Tiago Paiva senta-se no lugar correspondente ao do Presidente da Assembleia da República e afirma: "Eu também pago isto, é bom que percebam. Eu e todos vocês pagamos isto por isso posso estar aqui e dizer: 'Costa vai-te embora'". Bernardo Blanco responde: "O vídeo é teu"."Tenho queixas a fazer porque sou contribuinte, pago impostos e há coisas que não estão bem no nosso país", afirmou Tiago Paiva antes de partilhar que, "juntamente com o Bernardo", vai preparar uma intervenção de 40 segundos, a fazer perante o hemiciclo vazio.Já no púlpito e regressando ao tema do alojamento local, o youtuber declara: "Caro António Costa, não se cospe no prato onde comeu. Com o alojamento local foram criados milhares de postos de trabalho, milhares de imóveis degradados foram reabilitados e milhões de turistas foram alojados (…). Nem tudo o que é novo é bom, não mandem areia para os olhos dos portugueses que o AL não tem o impacto que vocês pintam na crise da habitação. Não matem o alojamento local que tanto deu a Portugal. Costa vai para o c******".Além dos comentários de Tiago Paiva, as intervenções do próprio Bernardo Blanco também estão a gerar algum incómodo, especialmente depois de a IL se ter demonstrado indignada pela forma como Augusto Santos Silva se referiu ao partido numa conversa privada após a sessão de boas vindas a Lula da Silva, presidente do Brasil.Bernardo Blanco faz declarações como: "Aqui podes fazer tudo menos mostrar o cu". No salão nobre, é referida a polémica dos quadros que Joacine Katar Moreira queria que fossem retirados pelas suas referências ao colonialismo. O youtuber refere-se à ex-deputada como "a gaga", ao que Bernardo Blanco responde: "Sim exatamente, ela queria tirar os quadros", justificando: "Pá porque dizia que eram colonialistas". Tiago Paiva defende que os quadros devem ficar porque "correto ou não [o colonialismo] faz parte da história e são peças de arte". O assunto acaba com o deputado da IL a considerar: "Ficaram, ficaram e bem".O deputado de 27 anos revela ainda que utiliza os vídeos de Tiago Paiva como entretenimento: "Tu agora és a minha série, não tenho tempo para ver séries então à noite, antes de ir dormir: Tiago Paiva."Durante o vídeo, é também possível ver Tiago Paiva a conhecer outros membros do partido, como o presidente Rui Rocha ou o antigo presidente João Cotrim de Figueiredo.O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal respondeu a um pedido de esclarecimentos do jornal Público, afirmando que não pode "condicionar a liberdade de expressão de qualquer cidadão, a opinião política de quem quer que seja e não tendo qualquer intervenção na edição daquele vídeo, é evidente que a IL não se revê de forma alguma na linguagem adotada". O partido refere ainda que lamenta "o embaraço causado à Assembleia da República".O youtuber terá sido convidado para "mostrar o Parlamento e o seu funcionamento a mais pessoas da sociedade que não acompanham a atualidade política, mas são seguidoras destes criadores de conteúdos", "procurando aproximar os mais jovens da atividade política".No Twitter, o deputado do PS José Carlos Barbosa comentou o vídeo: "A direção da IL considera este tipo de conteúdo uma inovação na política". No arranque dos trabalhos do plenário desta quarta-feira, o vice-presidente da bancada socialista também referiu o tema declarando que "o insulto expresso e grave ao primeiro-ministro não é uma questão de somenos", especialmente porque "há insultos que não são toleráveis".O PS avançou ainda que pretende levar o assunto à Conferência de Líderes, numa tentativa de garantir "o respeito pela câmara e pelos espaços do Parlamento".O líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, garantiu "não ter nenhum problema em lamentar e pedir desculpa" pela situação, acrescentando que está disponível para debater o assunto em Conferência de Líderes. Rodrigo Saraiva explica que apesar de o "objetivo da visita ser aproximar os jovens da vida política", "um dos youtubers não teve um comportamento digno". A intervenção foi aplaudida pelos deputados do PS.