INEM foi alvo de ataque informático

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi alvo de um ataque informático, esta quinta-feira, mas não se registaram impactos nos sistemas de urgência nem na atividade de emergência médica pré-hospitalar. Não há evidência de que os dados dos clientes tenham sido comprometidos.







Segundo comunicado divulgado pelo Serviço Nacional de Saúde, foram "prontamente ativados os protocolos de segurança previstos para esta situação e implementadas as medidas de resposta necessárias. No decurso da ativação destes procedimentos, o INEM notificou de imediato o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a Polícia Judiciária".

"O INEM continuará a supervisionar as suas redes informáticas em permanente contacto com as entidades competentes, com as quais trabalha em estreita e permanente articulação", refere ainda a nota.