O Bloco de Esquerda vai dedicar dois painéis à discussão dos problemas da habitação no Fórum Socialismo 2018, que marca a rentrée do partido e começa a 31 de Agosto, mas o ex-vereador da Câmara de Lisboa Ricardo Robles não consta dos oradores. Segundo o jornal i, Robles vai estar presente no congresso mas sem participar em nenhum dos debates, ao contrário do que aconteceu em 2017, quando participou na discussão sobre os problemas da habitação nas grandes cidades.





Robles renunciou ao lugar de vereador da Câmara de Lisboa na sequência de uma notícia segundo a qual, em 2014, o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017, avaliado em 5,7 milhões de euros. Em declarações à RTP3, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, "houve um erro de análise da direção política do BE" sobre o caso, uma vez que a contradição criaria um "entrave quotidiano" ao trabalho como vereador em Lisboa. De acordo com Catarina Martins, "reconhecendo o erro" de ter havido intenção de vender o imóvel, mas também tendo em conta o "trabalho extraordinário" desenvolvido por Ricardo Robles como vereador, a direção do partido entendeu que "o essencial era que ele prestasse todos os esclarecimentos e que isso seria condição para ele manter o seu trabalho". "Esse revelou-se um erro de análise e cabe-me a mim reconhecê-lo porque, de facto, a contradição era grande, porque de facto não foi possível explicar e porque isso criava um entrave quotidiano no trabalho do próprio Ricardo na autarquia", assumiu.O Fórum será o primeiro grande evento partidário do BE depois da polémica com o ex-vereador. Entre os convidados estão o deputado do PAN, André Silva, e as socialistas Isabel Moreira e Idália Serrão.