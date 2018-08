O que Ricardo Robles não disse ao Bloco

A compra do prédio foi comunicada à direcção antes das autárquicas. Mas não tentativa de venda por 5,7 milhões. Depois da polémica estalar, partido verificou todo o processo.

Quando foi convidado para ser cabeça-de-lista pelo Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles informou a direcção do partido de que tinha comprado um edifício em Alfama com a irmã. Garantiu que não tinha a intenção de o usar para alojamento local e a explicação foi suficiente para a cúpula bloquista acreditar que não se tratava de uma operação especulativa que poderia pôr em causa todo o discurso do partido sobre a gentrificação da cidade.



Mas quando, já como vereador, pôr o prédio à venda por 5,7 milhões de euros, Robles não avisou Catarina Martins, que só percebeu melhor os contornos da operação depois da notícia do Jornal Económico.



Depois de perceber que a polémica tinha aberto a caixa de pandora, a direcção do Bloco resolveu assegurar-se de que não seria surpreendida por novas revelações. Logo na segunda-feira de manhã, enviou um assessor de imprensa ao Tribunal Constitucional para verificar a declaração de rendimentos. Ao mesmo tempo, na direcção verificou-se todo o processo das obras de reabilitação do prédio de Alfama.



Conheça os bastidores da decisão que levou à saída do vereador bloquista em Lisboa na SÁBADO n.º 744, de 2 de Agosto.