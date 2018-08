Escuteira atropelada em Aveiro morreu no hospital

O Corpo Nacional de Escutas declarou luto oficial nacional de sete dias.

Uma escuteira que tinha sido atropelada na passada segunda-feira em São Jacinto, no concelho de Aveiro, acabou por morrer no Hospital de Coimbra, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte hospitalar.



"A menina de 13 anos não resistiu aos ferimentos, tendo vindo a morrer ontem [terça-feira] à noite por volta das 21:30", disse à Lusa a mesma fonte.



O Corpo Nacional de Escutas declarou luto oficial nacional de sete dias.



"O Movimento Escutista e o Corpo Nacional de Escutas ficaram hoje mais pobres pela partida de uma exploradora do agrupamento 774 Queijas da região de Lisboa para o acampamento eterno, vítima de um trágico acidente", escreve o Corpo Nacional de Escutas na sua página na rede social Facebook.



O acidente ocorreu na passada segunda-feira, pelas 18:30, na estrada nacional 327, paralela à ria de Aveiro.



A vítima seguia a pé num grupo de escuteiros, quando foi colhida por um automóvel, tendo sido projectada para a ria.



A menor acabou por ser retirada da água pelo chefe do grupo de escuteiros que integrava.



Depois de ter sido estabilizada no local pelos Bombeiros Novos de Aveiro, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de Coimbra.