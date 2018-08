A fadista Celeste Rodrigues, minha querida amiga, deixou-nos hoje. A sua forma de estar na vida era a sua forma de estar no fado, plena e livre. Que a sua voz e o seu exemplo continuem a inspirar gerações. — António Costa (@antoniocostapm) 1 de agosto de 2018

O primeiro-ministro lamentou esta quarta-feira a morte da fadista Celeste Rodrigues, aos 95 anos, elogiou a forma "plena e livre" de estar na vida e disse esperar que a sua voz continue "a inspirar gerações".Numa mensagem na sua conta oficial do Twitter, António Costa referiu-se à irmã de Amália Rodrigues como "querida amiga", recordando a sua "forma de estar no fado, plena e livre"."A fadista Celeste Rodrigues, minha querida amiga, deixou-nos hoje. A sua forma de estar na vida era a sua forma de estar no fado, plena e livre. Que a sua voz e o seu exemplo continuem a inspirar gerações", lê-se no 'tweet' do chefe do Governo.Celeste Rodrigues, nascida no Fundão, em 14 de Março de 1923, morreu hoje, aos 95 anos, confirmou à Lusa o neto Diogo Varela Silva.Irmã de Amália Rodrigues, a fadista, que em Maio disse à Lusa que "cantar é sempre uma alegria", iniciou a carreira há 73 anos e do seu repertório constam, entre outros temas, "A Lenda das Algas" e o "Fado das Queixas".