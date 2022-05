Chefe do Sistema de Segurança Interna diz não ter "intervenção direta" no acolhimento de refugiados

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) foi ouvido esta quarta-feira, em audição no Parlamento, na sequência da polémica do caso do acolhimento de refugiados da guerra na Ucrânia na Câmara de Setúbal, alegadamente, por apoiantes do regime russo.







MÁRIO CRUZ/LUSA

"Não tenho intervenção direta no processo de acolhimento de refugiados. Posso vir a ter se houver ameaças para o risco e tranquilidade para a ordem pública que ponha em causa a segurança nacional", referiu o secretário-geral do SSI.Paulo Vizeu Pinheiro começou por explicar as funções que tem a cargo, referiu que não tutela as polícias e os órgãos de polícia criminal e explicou que tem a função de coordenação e cooperação entre as forças e serviços de segurança.

O responsável está obrigado a segredo de Estado e Justiça, garante que não tem quaisquer informações sobre o caso, que não recebeu quaisquer queixas e que o sistema de Segurança Interna nada tem a ver com organizações não governamentais.

"Nunca poria um cidadão de um país que invade, a receber o que foi invadido", garantiu Vizeu Pinheiro, dizendo que se trata de uma questão de "bom senso".

Sobre a questão da possível violação de dados caracterizou a mesma como "um crime" e admite que caso as informações tenham sido enviados para a uma embaixada estrangeira que está em causa um ato de espionagem.

"Não gosto de falar em ‘ses’. Estando o mecanismo a funcionar as entidades têm de o conhecer e estou sob tutela do primeiro-ministro", explicou dando a segurança que "os mecanismos estão a funcionar" e que "não há falta de informação".