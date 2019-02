As histórias das nove mulheres e da bebé que morreram por violência doméstica Em 2019, já morreram nove mulheres - e uma bebé - na sequência de episódios de violência doméstica. Há homicidas que ainda não foram apanhados. Recorde as suas histórias. O homem que é suspeito de ter assassinado a sogra e raptado a filha foi alvo de uma queixa por coação e ameaça.

Em comunicado, o Governo explica que com a criação destes gabinetes pretende "aperfeiçoar os mecanismos de proteção da vítima nas 72 horas subsequentes à apresentação de queixa nos órgãos de polícia criminal".Outras das medidas aprovadas é "agilizar a recolha, tratamento e cruzamento dos dados quantitativos oficiais (provenientes da PSP PJ e PGR) em matéria de homicídios e de outras formas de violência doméstica".O Governo vai também reforçar "os modelos de formação, que passarão a ser comuns à PSP e GNR, magistrados/as e funcionários judiciais", passando, da mesma forma, a formação "a ser mais centrada na análise de casos concretos".Para a concretização destas medidas foi hoje constituída uma equipa técnica multidisciplinar, coordenada pelo procurador Rui do Carmo, coordenador da EARHVD, no âmbito da qual serão chamadas a participar as Organizações Não Governamentais (ONG).Segundo o Executivo, será também realizada uma avaliação do impacto das medidas aplicadas às pessoas agressoras em casos de violência doméstica e lançado financiamento para a formação destes profissionais.No comunicado, o Governo sublinha que estas decisões pretendem melhorar "a tutela penal relativamente à proteção das vítimas e ao sancionamento das pessoas agressoras".Na reunião de trabalho estiveram presentes os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Presidência do Conselho de Ministros, Justiça, Administração Interna e Cidadania e Igualdade.De acordo com Observatório de Mulheres Assassinadas, em janeiro deste ano morreram nove mulheres vitimadas por violência doméstica. Durante o ano de 2018 foram assassinadas 28 mulheres e, ainda segundo dados do Observatório da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Respostas), "503 mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica ou de género" entre 2004 e o final de 2018.Na quarta-feira, durante o debate quinzenal, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que os números "são absolutamente intoleráveis", sublinhando que "cada vida humana perdida num caso de violência doméstica é uma ofensa profunda à sociedade","Nenhum de nós pode dormir descansado enquanto esta realidade existir na nossa sociedade, não podemos aceitar viver numa sociedade onde haja mulheres vítimas de violência doméstica, não podemos e não vamos querer viver nessa sociedade", assegurou o primeiro-ministro, anunciando a reunião que hoje decorreu.