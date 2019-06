Seis crianças e três adolescentes pediram compensações do Estado por homicídio consumado pelos crimes de que os seus pais foram alvo. De acordo com o relatório anual da Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes (CPVC) referente ao ano de 2018, 64% dos menores que recorreram para uma indemnização deste organismo do Ministério da Justiça, que refere que, a maioria destas situações ocorreu depois de um dos progenitores – por regra o pai -, tirar a vida à mãe deste.

O relatório refere também que a CPVC finalizou 142 processos de violência doméstica, com 61% destes a darem direito de indemnização à vítima. No entanto, o número de processos pendentes disparou no último ano e 74 casos esperam ainda por uma decisão.

Ao todo, 47 casos de violência doméstica ficaram pendentes ainda de 2017, com mais 169 a entrarem no ano de 2018. A CPVC refere no seu relatório que a "esmagadora maioria" destes processos referentes a 2017 estavam já "devidamente tramitados e decididos". Para este ano transitaram ainda 74 processos, tendo sido finalizados mais de metade – 142 deles. Destes, foram concedidas indemnizações a 87 casos, com 55 a não receberem qualquer tipo de indemnização.

Embora o número de processos que entraram ano após ano tenha oscilado – com 169 no ano passado, 157 no anterior e 197 e 202 em 2016 e 2015, respetivamente -, o número de processos pendentes tem vindo a acumular-se e tem disparado nos últimos anos. De 2015 a 2017, o número de processos manteve-se estável, com cerca de 47 casos a transitarem para 2018. No entanto, para este ano, a estatística aumentou 36,5%, com 74 casos a aguardarem parecer.

De acordo com a CPVC, 35 dos casos que transitaram para 2019 estão ainda em fase de instrução e 27 em audiência, com os restantes 12 em fase de conclusão. Há ainda 37 processos em fase de pagamento da indemnização, que por ser efetuado mensalmente durante seis meses consta do relatório até ser arquivado.

Relativamente às indemnizações, foram atribuídos adiantamentos de indemnizações a 145 pessoas de 144 processos, com um valor total de mais de 200 mil euros concedidos – cerca de 1.400 euros por vítima, que é divido em prestações de 233 euros por seis meses. Este valor constava do Orçamento de Estado para 2018 e foi alocado na totalidade.

O número de crimes violentos representa também 310 dos processos pendentes para 2019, depois de 137 terem entrado em 2018 e terem transitado de 2017 mais de 300 casos pendentes. No ano passado, apenas 139 foram concluídos e, destes, apenas 38 tiveram direito a indemnização por parte da Comissão, com 101 pedidos a serem arquivados.

Neste momento, 190 destes casos pendentes estão em fase de conclusão, com 94 ainda em fase de instrução e 24 em audiência e 17 dizem respeito a cidadãos de outros países que foram vítimas de crimes em Portugal, estando os processos já concluídos mas a aguardar a tradução dos mesmos.

Entre as 36 vítimas de 32 processos que já receberam indemnização em processos de crime violento, foi alocado um total de 442 mil euros, uma média de 12.284 euros a cada vítima, verba também incluída no Orçamento de Estado de 2018.

As principais causas para o arquivamento dos processos são, segundo a CPVC, a "inexistência de grave carência económica" em 43 casos e falta de demonstração de "perturbação considerável" dos requerentes no nível ou qualidade de vida em 44 casos.