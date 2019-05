Vice-presidente do sindicato dos motoristas em jantar da Maçonaria

O vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) Pedro Pardal Henriques marcou presença num jantar organizado pela Maçonaria com o objetivo de angariar fundos para o Instituto de Apoio à Criança, fundado por Manuela Eanes, mulher do ex-Presidente da República António Ramalho Eanes. O jantar realizou-se este sábado, 4 de maio, na antiga FIL, em Lisboa. Do jantar estiveram ausentes, como forma de protesto, muitos dos membros do Grande Oriente Lusitano (GOL).





A SÁBADO sabe que o advogado este sábado no jantar organizado pela Maçonaria.



O jantar em causa está, segundo o jornal Público, a causar algum desconforto entre a Maçonaria. Num convite endereçado pelo GOL, este apelava a uma grande participação dos maçons e dos seus convidados "de modo a tornar realidade uma das principais epístolas do Grande Oriente Lusitano".



No entanto, muitos maçons, entre eles Luís Natal Marques, presidente da EMEl, recusaram o convite, afirmando que o Instituto de Apoio à Criança já tem muitos apoios estatais. Mas outras questões se terão levantado para que o convite não fosse aceite. É que Manuela Eanes e António Ramanho Eanes são ambos católicos com grande proximidade à Igreja. O casal Eanes pode mesmo ter relações com a Opus Dei, sociedade com a qual a Maçonaria tem uma relação historicamente antagónica.



O grão-mestre da Maçonaria Fernando Lima desvalorizou a recusa de participação de alguns membros do GOL. "Não vejo razão apra esta polémica. Acho que nem há polémica", disse ao jornal diário, afirmando que em breve serão organizadas outras açoes de solidariedade, um "apanágio histórico da maçonaria portuguesa", como lembrou o chefe da loja Abade Correia da Serra, Luís Fagundes Duarte, crítico deste jantar.



Com Carlos Rodrigues Lima

O advogado Pedro Pardal Henriques tornou-se conhecido do grande público depois de ter sido o prota-voz dos motoristas de matérias perigosas durante o protesto que quase paralisou o país. O advogado, de acordo com o Diário de Notícias, tem, pelo menos, um processo por burla a correr contra ele no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. O advogado é acusado por um empresário francês de ter para com ele uma dívida de mais de 85 mil euros, depois de se ter comprometido a comprar, em seu nome, uma propriedade no centro do país que nunca chegou a adquirir.