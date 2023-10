Encontro acontece no sábado e foi marcado devido à pressão nas urgências, depois da recusa dos médicos em fazer mais horas extra do que as definidas por lei.

Direção executiva do SNS reúne de emergência com hospitais

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) marcou várias reuniões de emergência com as direções dos hospitais de todo o País, para este sábado ao longo do dia. Em cima da mesa está a pressão nas urgências.







JOÃO RELVAS/LUSA

O encontro foi marcado depois do Hospital de Santa Maria ter dado uma conferência de imprensa esta sexta-feira a dizer que não iria receber doentes que não fossem referenciados pelo CODU do INEM ou por outras instituições de saúde. Além disso, existem constrangimentos em dezenas hospitais por todo o País. Uma consequência da recusa dos médicos em fazer mais horas extraordinárias além das 150 previstas na lei.Segundo a Federação Nacional dos Médicos, mais de 2.000 médicos já entregaram pedidos de escusa às horas extraordinárias, o que está a levar a encerramentos de urgências e fortes constrangimentos nos hospitais.Esta semana, a porta-voz do movimento Médicos em Luta disse à Lusa que os médicos já não conseguem travar a "demolição" do SNS, registando-se constrangimentos em 27 hospitais.