Miguel Albuquerque sem maioria absoluta mas com 'condições' para governar

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições legislativas regionais da Madeira que ocorreram no domingo mas conseguiram apenas 23 deputados e precisavam de 24 para a maioria absoluta.





Ainda assim Miguel Albuquerque, que durante a campanha garantiu que não governava sem maioria absoluta, defendeu no final da noite de ontem que tem "condições" para governar, mas afastou qualquer tipo de entendimento com o chega.O líder do PSD Madeira afirmou que "nos próximos dias" vai apresentar um governo de maioria parlamentar: "Asseguro a todos vós que apresentarei nos próximos dias essas condições para governar com maioria absoluta em estabilidade, sendo certo que dessa coligação está excluído o Chega".Nas últimas eleições regionais da Madeira o PSD tinha conseguido 21 deputados pelo que Miguel Albuquerque considera este aumento como um "voto de confiança" dos madeirenses na coligação com o CDS-PP pelo que promete governar, não com maioria absoluta como anteriormente tinha defendido, mas com uma maioria parlamentar.Se não conseguir garantir a maioria parlamentar, através de um possível acordo com outro partido, o líder do PSD Madeira promete: "Manterei a minha palavra de me demitir caso não consiga assegurar um governo de maioria na Madeira".A Iniciativa Liberal vai estrear-se no parlamento regional depois de ter elegido um deputado já se demonstrou disponível para uma "solução de estabilidade", demonstrando-se assim disponível uma possível coligação.Também o PAN conseguiu eleger uma deputada marcando assim o regresso do partido ao parlamento regional. Mónica Freitas, a deputada eleita, já avançou que o partido não fecha as portas a uma coligação e que está disponível "para ouvir".Já o Chega, que já foi afastado da equação por Miguel Albuquerque conseguiu quatro mandatos para marcar a sua estreia no parlamento.Taxa de abstenção situou-se nos 46,66%.