Ventura inventou a meia derrota na noite da “ressurreição” do bipartidarismo

Líder do Chega tinha apontado a "dezenas" de autarquias, mas só conseguiu três e ficou atrás de PCP e CDS. Nunca se viu tão pouca festa em noites eleitorais do Chega.
Nem parecia o mesmo
partido. Desde as presidenciais de 2021, a sala de conferência Nova
Iorque do Hotel Marriott, em Lisboa, tem servido de quartel-general
do Chega em noites eleitorais. Em todas elas, bandeiras esvoaçam e
berros e cânticos, ora de glória (e culto de personalidade de André
Ventura), ora de humilhação aos derrotados. E o tom tem vindo a ser
em crescendo: 7,28% em 2022, 18,07% em 2024, 22,76% em 2025. Na
última eleição, que colocou o partido de direita radical como
segunda força parlamentar, acima do PS, o que se ouviu foi:
“‘Ventura chegou, o sistema abalou… Ó Pedro vai para casa
chorar, o Ventura chegou para ficar’.” Hoje, o Chega ficou atrás
da CDU, que se mantém a terceira força autárquica, e CDS-PP, que
ganhou seis câmaras – e não se ouviram cânticos, nem quase se
agitaram bandeiras.
André Ventura reconhece resultado aquém nas autárquicas, mas mira presidenciaisJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
"O bipartidarismo ressuscitou
(mas por muito pouco tempo)", afirmou André Ventura, o
presidente do Chega, no seu discurso autárquico, uma noite que ele
apelida como “boa”. E foi assim que começou o discurso ,
enumerando os aspetos positivos deste resultado: "O Chega mais
que quadruplica o resultado das eleições autárquicas”; “O
Chega venceu também hoje as suas primeiras câmaras municipais na
história do partido”; “O Chega será força fundamental para
desbloquear gestão autárquica".
Contudo, quando
parecia que estava a proclamar vitória, Ventura troca de semblante o
rosto vira soturno, o que era vitória soa a derrota. “Não sou o
PCP que ganha sempre”, avisou. O líder do Chega tinha apontado
inicialmente para a conquista de 30 autarquias, “metade dos
concelhos ganhos nas eleições legislativas”, mas ao longo da
corrida foi corrigindo para “dezenas”. Acabou por eleger três
presidentes de câmara: São Vicente (Madeira), Entroncamento
(Santarém) e Albufeira (Faro). "Hoje tivemos uma boa noite
política, mas queríamos mais"; "O Chega não atingiu por
isso todos os seus objetivos"; “Esta não era a vitória, nem
a amplitude da vitória que queríamos.”
A “meia derrota”,
expressão que Ventura acabaria por usar mais tarde ao visitar o
Entroncamento, uma das três autarquias vencidas pelo Chega este
domingo, vive destes dois factos: por um lado, o Chega, que nunca
tinha vencido qualquer autarquia, conquistou pela primeira vez três
municípios; por outro, esperava uma transposição maior do
resultado das legislativas e mais autarquias. E algumas câmaras estiveram perto de virar para o Chega: a conquista de Sesimbra esteve por 147 votos e o Montijo por 631, por exemplo.
O País ainda está pintado a laranja e vermelho, o bipartidarismo deu sinais de vida no poder local. Ventura empurra as responsabilidades deste "resultado aquém", como o próprio descreveu, para "as armadilhas do sistema" e, já de olho na próxima, pede vingança nas presidenciais, onde pede "o enterro final do bipartidarismo".
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.
“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.
É excelente poder dizer que a UE já aprovou 18 pacotes de sanções e vai a caminho do 19º. Mas não teria sido melhor aprovar, por exemplo, só cinco pacotes muito mais robustos, mais pesados e mais rapidamente do que andar a sancionar às pinguinhas?