Sábado – Pense por si

Portugal

Ventura inventou a meia derrota na noite da “ressurreição” do bipartidarismo

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 03:15
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Líder do Chega tinha apontado a "dezenas" de autarquias, mas só conseguiu três e ficou atrás de PCP e CDS. Nunca se viu tão pouca festa em noites eleitorais do Chega.

Nem parecia o mesmo partido. Desde as presidenciais de 2021, a sala de conferência Nova Iorque do Hotel Marriott, em Lisboa, tem servido de quartel-general do Chega em noites eleitorais. Em todas elas, bandeiras esvoaçam e berros e cânticos, ora de glória (e culto de personalidade de André Ventura), ora de humilhação aos derrotados. E o tom tem vindo a ser em crescendo: 7,28% em 2022, 18,07% em 2024, 22,76% em 2025. Na última eleição, que colocou o partido de direita radical como segunda força parlamentar, acima do PS, o que se ouviu foi: “‘Ventura chegou, o sistema abalou… Ó Pedro vai para casa chorar, o Ventura chegou para ficar’.” Hoje, o Chega ficou atrás da CDU, que se mantém a terceira força autárquica, e CDS-PP, que ganhou seis câmaras – e não se ouviram cânticos, nem quase se agitaram bandeiras.

André Ventura reconhece resultado aquém nas autárquicas, mas mira presidenciais
André Ventura reconhece resultado aquém nas autárquicas, mas mira presidenciais JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

"O bipartidarismo ressuscitou (mas por muito pouco tempo)", afirmou André Ventura, o presidente do Chega, no seu discurso autárquico, uma noite que ele apelida como “boa”. E foi assim que começou o discurso , enumerando os aspetos positivos deste resultado: "O Chega mais que quadruplica o resultado das eleições autárquicas”; “O Chega venceu também hoje as suas primeiras câmaras municipais na história do partido”; “O Chega será força fundamental para desbloquear gestão autárquica".

Contudo, quando parecia que estava a proclamar vitória, Ventura troca de semblante o rosto vira soturno, o que era vitória soa a derrota. “Não sou o PCP que ganha sempre”, avisou. O líder do Chega tinha apontado inicialmente para a conquista de 30 autarquias, “metade dos concelhos ganhos nas eleições legislativas”, mas ao longo da corrida foi corrigindo para “dezenas”. Acabou por eleger três presidentes de câmara: São Vicente (Madeira), Entroncamento (Santarém) e Albufeira (Faro). "Hoje tivemos uma boa noite política, mas queríamos mais"; "O Chega não atingiu por isso todos os seus objetivos"; “Esta não era a vitória, nem a amplitude da vitória que queríamos.”

A “meia derrota”, expressão que Ventura acabaria por usar mais tarde ao visitar o Entroncamento, uma das três autarquias vencidas pelo Chega este domingo, vive destes dois factos: por um lado, o Chega, que nunca tinha vencido qualquer autarquia, conquistou pela primeira vez três municípios; por outro, esperava uma transposição maior do resultado das legislativas e mais autarquias. E algumas câmaras estiveram perto de virar para o Chega: a conquista de Sesimbra esteve por 147 votos e o Montijo por 631, por exemplo.

O País ainda está pintado a laranja e vermelho, o bipartidarismo deu sinais de vida no poder local. Ventura empurra as responsabilidades deste "resultado aquém", como o próprio descreveu, para "as armadilhas do sistema" e, já de olho na próxima, pede vingança nas presidenciais, onde pede "o enterro final do bipartidarismo".

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Política CHEGA André Ventura Sesimbra Lisboa Iorque São Vicente
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Menu shortcuts

Ventura inventou a meia derrota na noite da “ressurreição” do bipartidarismo