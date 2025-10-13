Coligação liderada pelo PS vence metade das assembleias de freguesia de Lisboa

A CDU manteve a liderança de Carnide e a coligação PSD/CDS-PP/IL venceu 11 assembleias de freguesia. PS recuperou Arroios.

A candidatura PS/Livre/BE/PAN venceu a presidência de metade das 24 assembleias de freguesia de Lisboa nas eleições autárquicas de domingo, enquanto a coligação PSD/CDS-PP/IL conseguiu 11 e a CDU (PCP/PEV) manteve a liderança de Carnide.



Alexandra Leitão assume responsabilidade por derrota em Lisboa Sérgio Lemos/Medialivre

Segundo os resultados provisórios publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS mantém-se como a força política com maior representatividade nas juntas de freguesia de Lisboa, depois de ter perdido a presidência de duas destas autarquias para a coligação "Por ti, Lisboa" - PSD/CDS-PP/IL: Campo de Ourique e Campolide.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS conseguiu manter 13 juntas de freguesias, mas perdeu seis para a coligação "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, nomeadamente Alvalade, Arroios, Avenidas Novas, Lumiar, Parque das Nações e São Domingos de Benfica.

Destas seis assembleias de freguesias, nas eleições de domingo, a coligação "Viver Lisboa" -- PS/Livre/BE/PAN conseguiu recuperar Arroios, com a vitória do independente indicado pelo PS João Jaime Pires, que teve 42,34%, com 5.679 votos, derrotando a candidata a um segundo mandato Madalena Natividade, de PSD/CDS-PP/IL, que obteve 33,26%, com 4.462 votos.

As outras 11 juntas em que o PS se mantém na presidência são Ajuda, Alcântara, Beato, Benfica, Marvila, Misericórdia, Olivais, Penha de França, Santa Clara, Santa Maria Maior e São Vicente, de acordo com os resultados provisórios.

Destes, três socialistas foram reeleitos para um segundo mandato: Jorge Marques na Ajuda, com 46,56%; Silvino Correia no Beato, com 38,16%; e Ricardo Marques em Benfica, com 54,45%. Para cumprir um terceiro mandato, foi reeleito António Videira em Marvila, com 38,22%.

Com a maioria dos candidatos a substituir autarcas impossibilitados de se recandidatarem devido à lei de limitação de mandatos (três consecutivos), foram eleitos para presidentes de juntas os socialistas Mauro Santos (47,99%) em Alcântara, Carla Almeida (38,29%) na Misericórdia, Iara Ferreira (29,16%) nos Olivais, Elisa Madureira (39,56%) na Penha de França, Carlos Castro em Santa Clara (32,41%), Maria João Correia (40,95%) em Santa Maria Maior e André Biveti (40,33%) em São Vicente.

A coligação PSD/CDS-PP/IL manteve nove juntas conquistadas em 2021 pela coligação "Novos Tempos", nomeadamente Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Belém, Estrela, Lumiar, Parque das Nações, Santo António e São Domingos de Benfica.

Os presidentes destas juntas são Tomás Gonçalves (PSD) em Alvalade, com 46,31%; Pedro Jesus (PSD) no Areeiro, com 48,86%; Daniel Gonçalves (PSD) nas Avenidas Novas, com 50,25%; João Carvalhosa (PSD) em Belém, com 57,63%; Luís Almeida Mendes (PSD) na Estrela, com 53,47%; Ricardo Mexia (PSD) no Lumiar, com 46,06%; Carlos Ardisson (CDS-PP) no Parque das Nações, com 49,84%; Filipa Veiga (independente eleita pelo PSD) em Santo António, com 49,38%; e José da Câmara (independente eleito pelo PSD) em São Domingos de Benfica, com 46,24%.

As duas freguesias conquistadas agora são Campo de Ourique, com a eleição de Ana Mateus (PSD), com 41,24%; e Campolide, com José Cerdeira (IL), que teve 39,53%.

A CDU, coligação PCP/PEV, manteve a presidência da junta de Carnide, com a eleição de Susana Cruz, com 41,65%.

Nas eleições de domingo, o social-democrata Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pela coligação PSD/CDS-PP/IL, com 41,69% dos votos, derrotando a socialista Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), que teve 33,95%.