PSD e PCP: um debate com 'um mar pelo meio'

João Oliveira (PCP) e Rui Rio (PSD), estiveram esta quarta-feira a debater na SIC, num debate moderado por Clara de Sousa. O deputado comunista foi o escolhido pelo PCP para substituir Jerónimo de Sousa (que teve de ser operado à carótida interna esquerda de urgência) nos debates, enquanto João Ferreira substituiu o secretário-geral na campanha. O debate começou exatamente pelo tema da sucessão no PCP que João Oliveira chutou rapidamente para canto: "Tanto eu como o João Ferreira esperamos ser rapidamente substituidos pelo nosso camarada Jerónimo de Sousa".







Rui Rio vs. João Oliveira

O projeto do PCP levaria à ruína económica



A frase do debate

Há um mar de divergências enorme entre o PSD e o PCP

O debate foi cordato e sem grandes interrupções, ao contrário daquele que colocou frente a frente André Ventura (Chega) com Francisco Rodrigues dos Santos (CDS-PP), algumas horas antes. Rui Rio elogiou a "coerência" do PCP, apesar de não concordar com a esmagadora maioria das propsotas deste partido, e João Ferreira atacou o PSD por ter ajudado tantas vezes o PS a "impedir as melhorias de vida das pessoas".Um debate em que cada qual foi procurar assegurar a certeza do seu eleitorado (que, de acordo com Rio, não se toca) torna difícil uma avaliação sobre quem venceu e quem perdeu. Fica então um empate técnico.Rio começou por dizer que não sabia se este debate com o PCP seria "o mais fácil ou o mais difícil de todos" porque entre o programa do PSD e o programa do PCP "há todo um mar que os separa"."O PCP defende todo o contrário daquilo que propõe o PSD. Nós defendemos menos Estado e mais iniciativa privada, eles defendem mais Estado e menos iniciativa privada. Nós defendemos menos impostos, eles defendem mais impostos. Nós defendemos menos défice e menos dívida, eles dizem que não a redução não é prioritária. Nós queremos menos elefantes brancos como a TAP, o PCP propõe mais nacionalizações", argumentou o líder social-democrata, tendo o seu adversário concordado com o diagnóstico. Rio aproveitou ainda o embalo para uma farpa: "Lendo o programa, efetivamente é a mesma coisa que ir ler o que o PCP defendia em 1975".Por sua vez, João Oliveira acusou o PSD de não se preocupar com a franja mais desfavorecida da socieda, tendo "impedido, ao lado do PS, a melhoria de vida de milhões de portugueses através do aumento das pensões e do salário mínimo e médio". A isto, Rio respondeu que essas melhorias só podiam ser conseguidas quando "a economia o permitir". "